Женева, Швейцария, , 04:01 — REGNUM Юридический комитет при Форуме ливийского политического диалога, который проходит в период с 28 июня по 1 июля в Женеве, рекомендовал провести референдум по конституции Ливии после парламентских и президентских выборов, намеченных на 24 декабря 2021 года. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Принять новую конституцию Ливии предлагали на всеобщем референдуме до декабрьских выборов. Однако в юридическом комитете сообщили о материально-технических препятствиях, которые помешают провести референдум в ранние сроки, и сослались на недостаток времени, необходимого для проведения выборов.

Форум ливийского политического диалога проходит под эгидой ООН и при участии 75 делегатов — представителей различных слоев ливийского общества. В феврале этого года он избрал председателя временного президентского совета и премьер-министра Ливии. Всеобщие выборы в стране запланированы на 24 декабря.

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