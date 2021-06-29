Лондон, , 03:44 — REGNUM Министерство обороны Великобритании будет проводить расследование утери секретных документов по британскому эсминцу Defender около недели. Об этом заявил заместитель главы ведомства Джереми Куин, 28 июня сообщает агентство PA.

Он подчеркнул, что основное внимание будет уделено изучению действий «отдельных лиц». По словам Куина, расследование охватит все операции, начиная с распечатки документов и закачивая появлением информации о случившемся.

Кроме того, в ходе расследования будут проанализированы правила перевозки документации, касающейся оборонной области. Замминистра также подтвердил, что телерадиовещательная корпорация Би-би-си, которая ранее получила в распоряжение утерянные документы, уже передала их в минобороны страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня Джереми Куин заявил, что утеря документов с маршрутом следования эсминца Defender через территориальные воды РФ в Черном море произошла из-за «ошибки конкретного человека».

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