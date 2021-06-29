Нью-Йорк, США, , 03:20 — REGNUM Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в эфиопском штате Тыргай призвали созвать США, Великобритания и Ирландия. Об этом 29 июня сообщило Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

По сведениям журналистов, мероприятие может состояться 2 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня отряды Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) заняли административный центр штата город Мэкэле. Правительство Эфиопии объявило о готовности немедленно и одностороннем порядке прекратить огонь в регионе.

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