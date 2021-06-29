Лондон, , 02:39 — REGNUM «Ошибкой», которую допустил «конкретный человек», является утеря документов с маршрутом следования эсминца Defender британских ВМС через территориальные воды России в Черном море. Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин 28 июня на слушаниях в парламенте королевства.

По его словам, сотрудник, который допустил «ошибку», сам признался в случившемся. Куин отметил, что не хотел бы спешить и делать выводы до окончания результатов расследования инцидента.

Замминистра подчеркнул, что утерянные документы имели гриф «секретно» и предназначались исключительно для сотрудников секретной службы. Он добавил, что власти будут расследовать пропажу с особой тщательностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько СМИ Великобритании распространили информацию о том, что на автобусной остановке в графстве Кент был найден пакет документов, в котором раскрывались подробности следования Defender в акватории РФ.

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