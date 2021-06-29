Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Госдеп США отказался пересматривать рекомендацию для граждан страны не посещать Россию. Об этом сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

«28 июня Россия остается на четвертом уровне — не путешествовать», — говорится в документе.

Особенно Госдеп США не рекомендует посещать Северный Кавказ из-за якобы случаев похищения людей, а также риска уличных беспорядков. Также американцам не рекомендуют посещать Крым, так как Вашингтон не признает воссоединения республики с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая Госдеп США выпустил рекомендацию для американцев не посещать Белоруссию. В качестве причин указывались риски задержания и заболевания коронавирусной инфекцией.