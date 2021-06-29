Тегеран, , 08:00 — REGNUM По словам пресс-секретаря председательствующего совета парламента Ирана, церемония инаугурации новоизбранного президента Исламской Республики состоится 5 августа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 июня.

Заявив, что дата церемонии инаугурации новоизбранного президента Ирана Эбрахима Раиси была первоначально объявлена ошибочно, Сейед Незамуддин Мусави, пресс-секретарь президиума парламента, сообщил журналистам Mehr News, что церемония состоится 5 августа 2021 года.

В связи с международной важностью церемонии инаугурации избранного президента 11 комитетов будут отвечать за её организацию, приглашение иностранных и отечественных гостей, а также за вопросы безопасности и протоколы здравоохранения.

Сейед Эбрахим Раиси победил на президентских выборах в Иране, которые состоялись 18 июня, набрав 61,95% от общего числа голосов.