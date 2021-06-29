Москва, 29 июня 2021, 01:46 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин расширил полномочия Министерства юстиции России. На прошлой неделе он подписал указ, согласно которому регулятор будет вести реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранных агентов, и список физических лиц, выполняющих такие же функции. До этого Министерство юстиции уже вело реестры НКО и СМИ, признанных иноагентами. Теперь разработанный Комиссией закон (№481-ФЗ от 30.12.2020) заработает в полную силу.

«Граждане имеют право знать, чьи именно интересы представляет тот или иной политический игрок. Прозрачность и соблюдение законов — вот на что направлены нормы, регулирующие политическую деятельность, связанную с иностранным финансированием», — написал на официальном ТМ-канале комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России глава комиссии Василий Пискарев.