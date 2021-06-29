Тегеран, , 08:15 — REGNUM 28 июня президент Ирана Хасан Рухани торжественно открыл пять национальных инновационных проектов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В рамках 76-го плана кампании «Благоразумие и надежда на рост производства» в Тегеране, Исфахане и Керманшахе были открыты Национальная обсерватория Института фундаментальных наук Кашана, план строительства электробуса Тегеранского университета и постоянная выставка экспорта высокотехнологичной продукции в Тегеране.

По распоряжению президента открыты инновационные дома в Кашане, Исфахане и Тегеране, а также инновационный завод научно-технического парка в Керманшахе.

Для реализации этих планов частным сектором и вице-президентом по науке и технологиям было инвестировано около 50 миллионов долларов.

Иранская национальная обсерватория (ИНО) была построена иранскими инженерами и учеными. Реализовав данный проект, Иран войдет в число 10 крупнейших производителей телескопа.