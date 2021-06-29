Тегеран, , 08:22 — REGNUM 28 июня посол Венгрии в Тегеране Золтан Варга-Хашониц заявил, что спортивные игры всегда были возможностью для взаимодействия и сотрудничества между странами, выразив уверенность в том, что между Ираном и Венгрией произойдут некоторые сдвиги в сфере спорта. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Варга-Хашониц сделал эти замечания в интервью IRNA, заявив, что за два года своего пребывания в Иране он убедился, что иранцы интересуются спортом.

«До пандемии COVID-19 количество туристов, которые перемещались между двумя странами, показало хорошие отношения между Ираном и Венгрией, и, несомненно, после кризиса между двумя странами снова будет наблюдаться сотрудничество и взаимодействие в сфере туризма», — отметил он.

Посол Венгрии сообщил, что в настоящее время сборная Ирана по стрельбе находится в Венгрии для подготовки к Олимпийским играм, а национальная сборная по настольному теннису в ближайшее время должна выехать в Венгрию, и это области взаимодействия и сотрудничества между двумя странами, которые следует рассмотреть обеим странам.