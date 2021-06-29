Тегеран, , 08:27 — REGNUM 27 июня представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что соглашение страны с агентством является политическим пактом, который основан на международных договорах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Реагируя на замечания главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, иранский представитель, сосредоточив внимание на текущей деятельности организации, заявил в телеинтервью, что благодаря своей доброй воле Иран сохранял и охранял записанные данные в течение одного месяца после истечения трехмесячного периода, согласованного в соглашении с МАГАТЭ.

Он далее подчеркнул, что соглашение Ирана с МАГАТЭ является политическим, так как основано на международных договорах.

Сосредоточив внимание на техническом соглашении Ирана с агентством и на том, что Иран воздерживается от ответа на новое требование атомного агентства о продлении соглашения в 3-й раз, представитель Ирана в МАГАТЭ заявил, что агентство не несет и не будет нести ответственности за представление отчета об истекшем соглашении и регистрации данных.