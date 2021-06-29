Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Партию в 2,5 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции представят США в качестве помощи Колумбии, заявил в ходе разговора с колумбийским президентом Иваном Дуке глава Белого дома Джо Байден. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба американской администрации.

Стороны договорись поддержать усилия Боготы в борьбе с пандемией коронавируса. Кроме того, Дуке и Байден обсудили ряд вопросов, включая проблемы безопасности, изменение климата, противостояние накроторговле, экономический спад, политическую ситуацию в Венесуэле и Колумбии.

Глава Белого дома выразил поддержку своему колумбийскому коллеге, вертолет которого подвергся обстрелу 25 июня. Байден также поддержал права мирных демонстрантов на акциях протеста в Колумбии, но осудил акты насилия и вандализма.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня министерство иностранных дел Перу «решительно осудило» обстрел вертолета с Иваном Дуке.

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