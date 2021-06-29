Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Президент США Джо Байден пообещал не допустить получения Ираном ядерного оружия. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами в Белом доме.

«Иран никогда не получит ядерное оружие при моем президентстве», — заявил он.

Байден рассказал, что уже отдал указания по нанесению авиаударов по объектам группировок, которые могут быть связаны с иранскими властями. По его словам, именно эти подразделения якобы наносили удары по американским военнослужащим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США нанесли удары на сирийско-иракской границе в районе Аль-Букамаль. Пентагон объяснил авиаудары ответной атакой на нападение беспилотников, которые ранее атаковали американские объекты в Ираке.

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