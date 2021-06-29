Североморск, Мурманская область, , 01:21 — REGNUM Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) ВМФ России во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» 28 июня вышел из Североморска в Баренцево море для осуществления перехода в Балтийское море. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

В состав отряда, покинувшего главную базу СФ и приступившего к межфлотскому переходу на Балтику, помимо крейсера вошли большой десантный корабль «Пётр Моргунов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай».

"За время плавания экипажи кораблей будут совершенствовать военно-морскую выучку, отработают задачи совместного маневрирования и проведут несколько учений в рамках курса боевой подготовки надводных кораблей ВМФ России», — отмечается в сообщении.

Ожидается, что корабли Северного флота прибудут в Балтийское море в первой декаде июля.

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