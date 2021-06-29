Скопье, , 00:49 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски считает, что о вопросах автокефалии канонически непризнанной Македонской православной церкви нужно поговорить с новым сербским патриархом Порфирием. Об этом он заявил 26 июня, после встречи с вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле, где Пендаровский находился с визитом.

По словам Пендаровски, «Вселенская патриархия является тем органом, который бесспорно может подарить автокефалию македонской церкви».

«Теперь Сербская православная церковь, которая выступает против автокефалии Македонской православной церкви, и куда мы должны пойти, чтобы получить автокефалию, имеет нового патриарха. С ним также нужно провести консультации. Дальше я не хотел бы комментировать», — процитировал телеканал Nova. S высказывание Пендаровски.

Президент Северной Македонии также добавил, что у его страны нет проблем с Болгарской православной церковью — в отличие от Сербской. Тем не менее, болгарская церковь «даже пальцем не пошевелила, чтобы нам помочь», пожаловался он.

Напомним, что православная церковь в Северной Македонии добивается автокефалии от Сербской православной церкви с момента превращения бывшей югославской республики Македонии в самостоятельное государство.