Рим, , 00:42 — REGNUM Политику Китая в сфере прав человека обсудили в ходе встречи в Риме госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Италии Серджо Маттарелла. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Кроме того, стороны затронули темы изменения климата и борьбы с пандемией. Участники разговора отметили важность двусторонних отношений в решении указанных глобальных проблем.

Блинкен и Маттарелла также подчеркнули свою поддержку плана по проведению выборов в Ливии в конце 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Израиля Яиром Лапидом. Министр выступил с критикой в адрес бывшего израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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