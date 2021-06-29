Подгорица, , 00:33 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич потребовал от сепаратистских властей в Приштине ответить, почему они 28 июня задержали на территории Косово и Метохии гражданина Черногории.

Кривокапич на своей странице в «Твиттере» сослался на видео, которое было опубликовано в ряде региональных СМИ. На нем показано, как косовская полиция задерживает молодого человека на Газиместане во время праздничного шествия сербов к памятнику героям, погибшим в битве на поле Косово. По сообщениям СМИ, задержанный молодой человек приехал из Подгорицы и является гражданином Черногории.

«От приштинских властей мы требуем сообщить нам, задержали ли они нашего гражданина, и если да, то по какой причине. Также мы требуем незамедлительно освободить его, если он не совершил никакого уголовного преступления!», — заявил Кривокапич.

Ранее СМИ сообщили, что несколько тысяч человек 28 июня собралось вокруг памятника на Газиместане недалеко от Приштины, чтобы отметить годовщину битвы на поле Косово, которая произошла в 1389 году. Косовская полиция задержала одного молодого человека, который сказал полицейским, что нет необходимости обыскивать православную монахиню, которая оказалась среди других участников шествия. Как передает сербский телеканал РТС, задержанный молодой человек является гражданином Черногории.