Приштина, , 00:03 — REGNUM Финальное соглашение о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной должно подразумевать взаимное признание и вступление Косово в ООН. Об этом 28 июня заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти.

По словам Курти, «юридически обязывающее соглашение» с Сербией должно иметь форму международного договора «в соответствии с требованиями и целями Венской конвенции».

«Для Косово окончательным соглашением можно считать только то, которое не отделяет признание со стороны Сербии от членства Косово в ООН. Договор, который предлагает лишь признание Сербии, но не место в ООН, или предлагает место в ООН в обмен на отказ от признания Сербии можно считать соглашением, но не окончательным», — цитирует слова Курти агентство «Бета».

Курти подчеркнул, что темой брюссельского диалога является «не статус Косово, а статус взаимоотношений Косово и Сербии», и добавил, что этот процесс не может продолжаться бесконечно. «Независимость Косово — это компромисс, который должен был привести к принятию новой резолюции СБ ООН, но который не был достигнут. Независимость, которая у нас есть — это и есть компромисс, мы 13 лет назад провозгласили суверенную власть», — сказал Курти.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич настаивает на неком «компромиссном» решении по Косово и Метохии и заявляет о том, что Сербия не признает независимость Косово. Также Вучич настаивает на том, чтобы Приштина выполнила Брюссельское соглашение 2013 года и сформировала Сообщество сербских муниципалитетов на территории южного сербского края.