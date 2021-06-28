* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 23:50 — REGNUM С начала вывода военных контингентов США и НАТО из Афганистана военно-политическая карта этой страны серьёзно изменилась, заявил 28 июня посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

По его словам, на сегодняшний день талибы заявляют об установлении контроля над 80% территории страны.

«За это время военно-политическая карта Афганистана серьёзно перекроилась. Талибы взяли новые обширные территории. Сама вооружённая оппозиция заявляет, что контролирует 80% страны», — цитирует слова российского дипломата агентство RT.

«Талибы исходят из того, что если они не проявят инициативу на поле боя, то её перехватят официальные власти», — добавил Жирнов.

Он подчеркнул, что в Афганистане каждую весну и лето наступает «боевой сезон» с активизацией военных столкновений, но сейчас правительственные силовики лишились американской авиаподдержки.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США и их сателлитов должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

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