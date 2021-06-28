Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Белый дом обеспокоен приговором в виде 9 лет колонии в России для американца Тревора Рида, который напал на полицейского. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы обеспокоены решением московского суда оставить в силе приговор о 9-летнем сроке для Тревора Рида. США продолжат работать до тех пор, пока Россия не сделает все правильно и не вернет его семье. Тревора слишком долго держали в неволе», — написал Прайс в Twitter.

Напомним, в июле 2020 года Рид был признан виновным по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и осужден на девять лет лишения свободы в колонии общего режима.