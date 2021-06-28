Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Возглавляемая США «коалиция» подтвердила факт ракетного обстрела их базы в Сирии, сообщает 28 июня представитель коалиции полковник Уэйн Маротто в Twitter.

По его словам, пострадавших среди военных США нет.

«По первоначальным данным, примерно в 19:44 местного времени силы США в Сирии были атакованы с помощью целого ряда ракет. Пострадавших и ущерба, по предварительным оценкам, нет. Мы предоставим подробности, когда у нас будет больше информации», — сообщил Маротто.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня сирийский телеканал «Сурия» рассказал об обстреле базы США, расположенной возле нефтяного месторождения «Омар» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, правительство Сирии считает действия США на своей территории оккупацией.

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