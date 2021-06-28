Аддис-Абеба, , 23:24 — REGNUM Правительство Эфиопии согласилось на немедленное и одностороннее прекращение огня в регионе Тыграй, сообщает 28 июня агентство Associated Press.

Власти отмечают, что согласны продлить перемирие до окончания посевных работ, продолжающихся до сентября. Это вызвано угрозой продовольственного кризиса, который может стать худшим за последнее десятилетие.

Отмечено, что о прекращении огня было заявлено почти одновременно с известиями о занятии отрядами мятежников из «Народного фронта освобождения Тыграй» административного центра Тыграя — города Мэкэле.

Напомним, в Тыграе с декабря 2020 года продолжается вооруженное противостояние.

Читайте ранее в этом сюжете: Reuters: отряды мятежников заняли столицу эфиопского штата Тыграй