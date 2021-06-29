Подгорица, , 08:12 — REGNUM Министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович на пресс-конференции в Подгорице 28 июня заявил, что пятнадцать лет спустя Черногория остается открытым и надежным партнером международного сообщества, сторонником добрососедских отношений и многосторонней дипломатии, а также ведущим кандидатом на пост первого нового члена ЕС. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Сегодня Черногория отмечает важную годовщину — 15 лет членства в Организации Объединенных Наций и день, когда флаг Черногории стал развеваться на Ист-Ривер. Прием Черногории во Всемирную организацию был тогда и является сегодня ярким подтверждением возможного признания черногорской независимости, что привело к решительной поддержке системы Организации Объединенных Наций нашей страны на пути проведения демократических и всеобъемлющих реформ в Черногории», — подчеркнул Радулович.

Он отметил, что сегодня, когда Черногория сталкивается с беспрецедентным кризисом в области здравоохранения, а также с эрозией общественного и международного доверия, Подгорице необходимо приложить дополнительные усилия в области преодоления межгосударственных разногласий и укрепления ООН, чтобы своевременно и адекватно реагировать на ряд современных вызовов и угроз.