28 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter новость о том, что секретная информация министерства обороны Великобритании была оставлена на автобусной остановке в графстве Кент.

Джейн Спай, , 23:43 — REGNUM Во вторник, 22 июня, на автобусной остановке в графстве Кент были найдены документы, содержащие секретную информацию министерства обороны Великобритании. Из 50 страниц документа одна часть содержала рассуждение о возможной реакции России на проход корабля HMS Defender через воды крымского побережья 23 июня, вторая — план возможного присутствия британских военных в Афганистане после того, как операция НАТО там закончится.

Пименов Юрий Иванович. На автобусной остановке. 1927

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Сегодня, 28 июня, министерство обороны Великобритании заявило, что сожалеет о случившемся, и назвало это ошибкой, сделанной высокопоставленным должностным лицом, его доступ к секретной информации временно ограничен. В правительстве сказали, что на этот счет ведется тщательное расследование.

У пользователей возникло множество вопросов, наиболее частный их них: почему человек с секретными документами пользуется автобусом?

«Если это засекречено, тогда почему, во-первых, почему оно было напечатано? Во-вторых, почему человек, который их носил, сел на автобус?» — спросил @ollmissin.

«Даже работники топ-класса используют общественный транспорт в цивилизованных странах», — отметил с иронией @TrrJane.

В комментариях выразили недовольство поведением британской общественности, пользователи посчитали неправильным передачу документов в медиа вместо правоохранительных органов.

«Почему заинтересованные члены общества связались с ВВС, а не с полицией?» — поинтересовалась @Jane1Leigh.

BBC (сс) tara hunt

Ряд пользователей предложил возможные варианты предотвращения таких казусов, например, записывать на документах имя «носителя», как в библиотеке.

«Она всегда должна быть напечатана, скреплена и проштампована именем владельца, который впоследствии будет привлечен к ответственности. Тогда их не будут терять!!!» — предложил @Brian74485729.

Некоторые комментаторы предположили, что случай в Кенте не единственный, и за последние несколько лет произошло еще штук десять.

«Заставляет задуматься, сколько засекреченных документов пропадают и не попадают в руки», — отметил @colinianking.

«Дорогая гражданская служба, я не оставляю важных вещей в автобусе, кроме зонтиков иногда. Также я могу проверять тексты на наличие ошибок и правильно писать имена людей, в чем по моему опыту правительство не справляется. Почему у всех этих людей есть работа с тобой, а у меня нет?» — написал @Doan2300.

BBC (сс) tara hunt

Пользователи отметили, что британская система несправедлива, потому что за потерю документов санкция выше, чем за кражу.

«Если переработавший гражданский служащий потеряет документы, тогда его жизнь будет разрушена. Но, если их украдут для скандального листа или они сами, тогда их оштрафуют, и мы об этом больше не услышим», — написал @BadgerMash.

В комментариях не обошлось о предположениях о вмешательстве русских спецслужб.

«Эти наглые русские… и я не шучу», — прокомментировал @Nikholisg.

Пользователи также заподозрили предательство или коррупцию в случившемся, написав, что документы не забыли, а оставили получателю, а он не явился.

«Я чую предательство! Кто вообще оставляет секретные документы за автобусной остановкой? Они должны были быть найдены, чтобы информацию прочитали и опубликовали в попытке опозорить правительство. Это делалось и раньше без каких-либо последствий для преступника», — отметил @S_G_Searle.

Комментаторы обвинили ВВС в несоответствующем поведении, сказав, что они «родину продадут за эксклюзивную историю».

«Как типично со стороны ВВС разгласить содержимое бумаг вместо того, чтобы действовать в национальных интересах и просто вернуть их. Они на чьей стороне?» — написал @Chrisace1955.

«Абсолютно. Это позор. Просто новость о потере документов была бы достаточной, детали и фотографии изнутри вне порядка, как ни крути. Это не в лучших интересах публики», — добавил @CryptoMyles.

HMS Defender Defence Images

Пользователи отметили, что проход британского HMS Defender был запланирован и полностью был использован как пиар-ход, потому что он был осуществлен 23 июня, а возможная российская реакция была уже написана и оставлена на остановке 22 июня.

«Так, проход через украинские воды с журналистами на борту был совершён, зная, что это настроит Россию против нас, но выставит нас «крепкими», и Джонсон по новостям скажет, какие мы крутые», — написал @SteveMB58.

Ряд пользователей отметил, что таким образом британское правительство хочет сдвинуть общественный фокус с коррупции и пандемии COVID-19.

«Пахнет красной селедкой». Почему они хотят отвлечь нас этим сливом информации низкого уровня? Мне интересно, это 128 тыс. смертей или открытая коррупция под дешёвым вестминстерским режимом?» — спросил @BorisisaS.