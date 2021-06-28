Аддис-Абеба, , 22:40 — REGNUM В Эфиопии отряды Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) взяли под свой контроль административный центр штата Тыграй город Мэкэле, сообщает 28 июня информагентство Reuters со ссылкой на члена исполнительного комитета НФОТ Гетачев Реда.

По некоторым данным, местная администрация уже покинула город. Сообщается об отходе эфиопских войск на восток в район Афара. Из тюрем Мэкэле выпущены арестанты, разграблен офис ООН.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в эфиопском штате Тыграй с декабря 2020 года проводится антитеррористическая операция по нейтрализации отдельных структур мятежников.

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