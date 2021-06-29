Вашингтон, 29 июня, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало сделанный телескопом Хаббл удивительный снимок звёздного скопления NGC 330. Об этом сообщается на официальномсайте управления в разделе «Изображение недели».

NASA/ESA Hubble Space Telescope NGC 330

На снимке изображены группы звёзд, имеющие общее происхождение. В гравитационном поле галактики они движутся как единое целое.

Названное скопление находится в Малом Магеллановом Облаке на удалении приблизительно 180 тыс. световых лет от планеты Земля. NGC 330 было открыто в 1826 году шотландским астрономом Джеймсом Данлопом.

Отметим, что изображение было получено посредством инструмента Wide Field Camera 3. Он является самым технологически совершенным прибором телескопа, потому что его камера может захватывать изображения в видимом, в ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что американские ученые используя данные, полученные от космического телескопа Хаббл, пытаются точно установить возраст звезды HD 140 283 (Мафусаил), который по их расчетам равен 16 млрд лет, в то время как возраст самой Вселенной оценивается в 13,8 млрд лет с момента Большого Взрыва.