Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Президент США Джо Байден проведет личную встречу в премьер-министром Израиля Нафтали Беннет, сообщила 28 июня представитель Белого дома Джен Псаки.

«Президент ждет возможности вскоре принять премьер-министра Беннета», — сказала Псаки во время регулярного брифинга и добавила, что точная дата обсуждается.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая госсекретарь СШАЭнтони Блинкен провел встречу с президентом Израиля Реувеном Ривлином. Одна из ключевых тем разговора — озабоченность Израиля всплеском антисемитизма во всем мире и в США в частности, который был вызван недавними боевыми действиями между Газой и Израиле.

Ривлин выразил признательность Израиля за твердую и четко выраженную позицию Байдена по вопросу об антисемитизме.