Подгорица, , 08:26 — REGNUM Правительство Черногории привержено укреплению и расширению сотрудничества с Североатлантическим союзом, заявил на пресс-конференции 28 июня вице-премьер Дритан Абазович. В рамках конференции Глобальной коалиции в Риме он провёл переговоры с генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Черногория, как жизнеспособный и ответственный союзник, хочет внести свой вклад в решение проблем безопасности», — подчеркнул Абазович.

Черногория является надежным и честным партнером, у которого есть все доступные ресурсы для борьбы за сохранение общечеловеческих ценностей цивилизации, отметил Абазович на международной министерской конференции государств-членов Глобальной коалиции в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).