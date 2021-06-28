Ташкент, , 22:11 — REGNUM Узбекистан произвёл депортацию афганских пограничников и военных, ранее перешедших через границу, сообщает 28 июня МИД республики.

Всего обратно в Афганистан были отправлены 47 афганских силовиков.

«Подобные попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться. Все граждане Афганистана возвращены на родину», — указали в МИД.

По данным МИД Узбекистана, 26 и 27 июня две группы афганских пограничников и членов местного ополчения в количестве 47 человек перешли через государственную границу Узбекистана в районе уезда Шортепа.

Ранее, 24 июня, узбекская сторона отправила обратно на родину 53 пограничника и ополченца из Афганистана, перешедших границу с оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно захватывают приграничные с Таджикистаном и Узбекистаном районы, вытесняя регулярную афганскую армию и правительственное ополчение

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