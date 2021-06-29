Подгорица, , 08:23 — REGNUM Италия чрезвычайно ценит усилия Черногории на европейском пути и хочет ей помочь в этом, заявил 27 июня вице-премьер-министр Черногории Дритан Абазович на пресс-конференции после встречи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

В рамках конференции Глобальной коалиции в Риме Абазович встретился с Ди Мао, организатором международной встречи министров Глобальной коалиции.

«Италия высоко ценит наши усилия на пути в ЕС и хочет помочь Черногории в этом. Мы продолжаем углублять сотрудничество на высшем и рабочем уровне, особенно в области верховенства права», — написал Абазович.

Что важно, подчеркнул он, так это то, что Ди Майо оказал великую честь Черногории и отлично организовал встречу.