Рим, , 21:59 — REGNUM Партия «Лига» Маттео Сальвини после почти трех лет лидерства перестала быть самой популярной в Италии, таковы результаты опроса Tecne, опубликованные в понедельник, 28 июня.

«Братья Италии» (правоцентристы) могут рассчитывать на 20,5% голосов, «Лига» (также правоцентристы) — на 20,4%, Демократическая партия (леволибералы) — 19,1%, «Движение 5 звезд» (популисты) — 15,2%, «Вперед, Италия» (правоцентристы) — 9,3%.

«Братья Италии» Джорджи Мелони за последние три года увеличили свой рейтинг впятеро. Это единственная в стране крупная партия, которая не входит в состав правящей «широкой коалиции» под руководством Марио Драги.