Москва, , 21:55 — REGNUM Палубный истребитель F-35В ВМС Британии производит облёт российской корабельной группировки, проводящей учения в Средиземном море, сообщает 28 июня пресс-служба Минобороны России.

Напомним, истребители F-35В входят в состав авиакрыла британского авианосца Queen Elizabeth, находящегося сейчас в Средиземном море.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в восточной части Средиземного моря начались учения ВМФ России. В них задействованы ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», подводные лодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону».

Кроме того, в учениях принимают участие противолодочные самолеты Ту-142МК, Ил-38, дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также истребители МиГ-31К, оснащённые гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

Читайте ранее в этом сюжете: «Суровая реальность» — Украина останется без помощи НАТО в войне с РФ