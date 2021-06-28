Белград, , 21:55 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции в Белграде заявил, что в Сербии опасаются появления дельта-штамма коронавируса среди невакцинированной части населения. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

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Поэтому он призвал всё население Сербии сделать прививку, потому что, по его словам, Дельта-штамм уничтожает все на своём пути.

«И когда он доберётся до нас в большом масштабе, я боюсь, что мы не найдём ему адекватного ответа», — отметил Вучич, добавив, что Великобритания сейчас тоже сталкивается с подобными проблемами.