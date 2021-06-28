Ижевск, , 21:53 — REGNUM ЛДПР сформировала список кандидатов, которые будут участвовать в выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва в региональной группе, которая объединяет Удмуртию и Кировскую область. Об этом сообщил координатор регионального отделения партии, депутат гордумы Ижевска Тимур Ягафаров.

Так, в региональную группу вошли Кирилл Черкасов — действующий депутат Госдумы; Владимир Костин — зампред кировского Заксобрания; Тимур Ягафаров; Александр Захариков — депутат совета депутатов Завьяловского района Удмуртии, сообщает портал «Сусанин».

По удмуртскому одномандатному округу №33 будет баллотироваться также Тимур Ягафаров, в ижевском одномандатном округе №34 партию представит глав фракции в гордуме Ижевска Алексей Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с кандидатами для выдвижения на выборах депутатов Госдумы определились «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия — За Родину».