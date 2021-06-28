Белград, , 21:44 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 27 июня заявил, что он проведёт переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, напомнив, что 4 или 5 июля ожидается проведение большой Берлинской конференции. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Вучич отметил, что, среди прочего, он обсудит с канцлером Германии ситуацию в Косово, региональное сотрудничество и роль Германии и Берлина.

«Пока неизвестно, что можно ожидать от брюссельского или берлинского процесса», — указал Вучич, отвечая на вопрос о том, чего он ожидает от этой беседы по видеосвязи, на которой одной из тем, помимо предстоящего саммита Берлинского процесса, будет ситуация в Косово.

Вучич подчеркнул, что любая беседа с канцлером Германии имеет огромное значение для Сербии.