Рим, , 21:36 — REGNUM Ожидаемый альянс итальянского популистского «Движения 5 звезд» и экс-премьера Джузеппе Конте в понедельник, 28 июня, был поставлен под сомнение.

Конте, которому прочили пост нового лидера партии (избранного за высокий личный рейтинг), заявил, что на посту главы партии хочет обладать всей полнотой лидерских полномочий, а сейчас ему действующее руководство партии этого не предлагает.

Основатель движения комический актер Беппе Грилло хочет сохранить основные рычаги управления партией у себя, дал понять Конте.

Вопрос должен быть решен в ближайшие дни.

В 2018 году партия популистов уверена выиграла национальные выборы, набрав 34% голосов. Партия участвовала в коалиции с правой «Лигой» (до августа 2019 года), позднее — со своими недавними «непримиримыми оппонентами» леволибералами.

К настоящему времени ее рейтинг в сравнении с выборами 2018 года снизился более чем вдвое. Наблюдатели склонны связывать это с большим разрывом между лозунгами партии «против истеблишмента» перед выборами и ее реальными действиями после них.