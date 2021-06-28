Дамаск, , 21:35 — REGNUM В сирийской провинции Дейр-эз-Зор военную базу США подвергли ракетному обстрелу, сообщает 28 июня сирийский телеканал «Сурия».

По утверждению телеканала, обстреляна американская баз, расположенная возле нефтяного месторождения «Омар». Сейчас в районе базы активно летает авиация США.

О результатах ракетного обстрела пока ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВВС США нанесли удары по объектам проиранских группировок на границе Ирака и Сирии.

Напомним, военные США находятся в Сирии без мандата ООН и без приглашения сирийского правительства. Дамаск неоднократно требовал от Вашингтона освободить от американского присутствия оккупированные территории.

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