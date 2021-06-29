Монтевидео, , 08:16 — REGNUM Левая политическая коалиция в Уругвае Широкий фронт в понедельник, 28 июня, разрешила допросить министра туризма Германа Кардосо на предмет его связей с бывшим начальником полиции департамента Мальдонадо Фернандо Перейро, которого обвиняют в пяти преступлениях. Об этом сообщает Prensa Latina.

Решение последовало после того, как были обнародованы записи телефонных разговоров между двумя мужчинами. Во время разговора министр просил о личных услугах. Теперь Кардосо предстоит дать необходимые ответы и объяснить контекст, в котором происходили эти звонки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Уругвае после пересчёта голосов определился победитель второго тура президентских выборов: им стал Луис Лакалье, кандидат от правой оппозиционной Национальной партии. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Победой Лакалье завершилось 14-летнее правление левоцентристского «Широкого фронта».