Белград, , 08:19 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Николай Селакович на пресс-конференции в Польше заявил, что встреча глав МИД стран Вышеградской группы и стран Западных Балкан стала исключительной возможностью еще раз подтвердить решительную поддержку европейской перспективы стран Западных Балкан. Он подтвердил необходимость продолжения реформ в странах региона со всем пониманием всех имеющихся препятствий, которые не были свойственны странам Вышеградской группы на их пути в ЕС. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Селакович отметил, что Венгрия, Словакия, Чехия и Польша, когда они вели переговоры о членстве в ЕС, точно знали, что при условии проведения определенных реформ и выполнении обязательств они вступят в ЕС в конкретное время. По его словам, у стран Западных Балкан на данный момент нет никаких конкретных дат.

«Появилась ещё одна возможность обратиться к коллегам за поддержкой ради преодоления тех препятствий, которые, как нам кажется, существует на Западных Балканах, а именно двухсторонние разногласия. Важно по некоторым вопросам продемонстрировать единство», — пояснил Селакович.

Министр подчеркнул, что на сегодняшнем заседании также обсуждалась важность региональных связей на Балканах.