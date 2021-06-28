Тамбов, 28 июня, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Тамбовская область по реализации национального проекта «Экология» входит в пятёрку лучших регионов Центрального федерального округа, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Оперативное совещание в Тамбовской области под председательством губернатора Александра Никитина

Сегодня, 28 июня, на еженедельном совещании, которое провёл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, основным пунктом повестки дня стало исполнение мероприятий нацпроекта «Экология». Речь шла о региональных проектах «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов».

Как отметил исполняющий обязанности заместителя главы администрации области Сергей Юхачев, в целом по реализации нацпроекта «Экология» Тамбовская область входит в пятёрку лучших регионов ЦФО.

Среди результатов — увеличение за 2020 год доли твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку, с 50% до 75% от общего количества. Раздельный сбор ТКО «ПЭТ бутылка» внёдрен в Тамбове, Мичуринске, Рассказово, Моршанске, Кирсанове, а также Тамбовском, Никифоровском, Мичуринском районах. Количество контейнеров для раздельного сбора превысило четыре сотни. За пять месяцев этого года на специализированные предприятия направлено более 73 тонн прессованных пластиковых бутылок.

По мнению главы региона, проект «Чистая вода» стал одним из важнейших для региона.

«На встречах с сельскими жителями вопрос о чистой воде — самый актуальный, поэтому я постоянно контролирую его, — сказал Александр Никитин. — Мы находим дополнительное финансирование на водоотведение, ремонт объектов водоснабжения».

Губернатор дал поручение заблаговременно и тщательно готовить проектно-сметную документацию при консультировании с профильным управлением.

В 2021 году Минстрой России предоставляет Тамбовской области субсидию в размере 173,4 млн рублей на софинансирование строительства и реконструкцию 15 объектов питьевого водоснабжения.

«Контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены уже в марте этого года», — доложил и.о. начальника управления строительства и архитектуры области Александр Борзых.

Начальник управления по охране окружающей среды и природопользованию Михаил Конаков проинформировал о мероприятиях по рекультивации свалок в Тамбове, Мичуринске, Уварово, Жердевке, а также о планах по расчистке русла рек Цна в Тамбове, Пичаевки в Пичаево и Мошляйки в Тулиновке Тамбовского района.

Рассказывая о результатах работы по проекту «Сохранение лесов», начальник управления лесами области Сергей Истомин отметил, что в 2019 и 2020 годах фактический целевой показатель по лесовосстановлению превысил плановый уровень. В этом году работы ведутся так же динамично. Рисков неисполнения мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» в 2021 году не ожидается.