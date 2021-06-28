Тамбов, 28 июня, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин при оценке ситуации с распространением коронавируса и вакцинацией отметил, что система здравоохранения готова к оказанию помощи населению. Об этом он заявил сегодня, 28 июня, на еженедельном оперативном совещании, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Оперативное совещание в Тамбовской области

По информации областного управления здравоохранения, ежедневно фиксируются новые случаи заражения, при этом чаще всего заболевают люди трудоспособного возраста.

Как доложила начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина, за последние дни значительно выросло число желающих сделать прививку. По состоянию на 27 июня, в Тамбовской области первый компонент прививки получили 161 902 человека, а второй компонент — 125 039 человек. Всего подлежит вакцинации более 495 тыс. человек.

Глава региона обратил внимание присутствующих на то, что для снижения рисков распространения заболевания и обеспечения эпидемиологической безопасности главным санитарным врачом области подписано постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан — прежде всего, занятых в сфере услуг, системы здравоохранения, муниципальных и государственных служащих. В этой связи необходимо ускорить вакцинацию указанных лиц.

«В течение последних двух недель кратно увеличились темпы вакцинации, что, естественно, обнадёживает, потому что вакцинация — это единственно возможный барьер на пути распространения коронавирусной инфекции», — подчеркнул Александр Никитин.

Он отметил, что система здравоохранения готова к тому, чтобы оказать помощь всем заболевшим коронавирусом. Развёрнуты дополнительные койки, лечебные учреждения обеспечены медикаментами и оборудованием. Вместе с тем, граждане и сами могут защитить своё здоровье, соблюдая санитарные меры и ограничения, которые введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Губернатор поручил провести проверки соблюдения масочного режима в различных сферах.