Пекин, 28 июня 2021, 20:40 — REGNUM На очередной юбилейной пресс-конференции в Пекине, посвященной столетию КПК, высокопоставленный партийный чиновник Го Ечжоу, заместитель заведующего Отделом международных связей ЦК КПК, обнародовал данные о связях правящей партии Китая с другими политическими партиями по всему миру. Об этом 28 июня сообщает Синьхуа, подчеркивая тем самым высочайший авторитет КПК в самых разных странах мира.
Общее количество иностранных партий, с которыми КПК сотрудничает и поддерживает контакты, составляет 560 партий на всех континентах планеты.