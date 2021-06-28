Пекин, , 20:40 — REGNUM На очередной юбилейной пресс-конференции в Пекине, посвященной столетию КПК, высокопоставленный партийный чиновник Го Ечжоу, заместитель заведующего Отделом международных связей ЦК КПК, обнародовал данные о связях правящей партии Китая с другими политическими партиями по всему миру. Об этом 28 июня сообщает Синьхуа, подчеркивая тем самым высочайший авторитет КПК в самых разных странах мира.

Общее количество иностранных партий, с которыми КПК сотрудничает и поддерживает контакты, составляет 560 партий на всех континентах планеты.

«У КПК есть друзья по всему миру», — резюмировал Го Ечжоу в ходе пресс-конференции.