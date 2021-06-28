28 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 21:31 — REGNUM Заявление соратника осуждённого в России блогера Алексея Навального и соорганизатора ряда запрещённых в РФ экстремистских организаций Леонида Волкова о том, что он посетил американский Сенат, в котором обсудил вопросы изъятия активов некоторых граждан России, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Авторы популярных блогов выразили своё мнение на данную тему 28 июня в Telegram.

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«Леонид Волков по осени получит два семь пять. Вместе с Володей Миловым. Будут официально клоуны в законе», — пишет автор Telegram-канала «Караульный».

Некоторые блогеры пришли к выводу, что действия Волкова можно смело расценивать как измену Родине. После подобных заявлений сторонникам Навального не отвертеться от их связи с американским правительством.

«Галахический Лёня Волков уже и не стесняется встреч со своими кураторами. А потом в ютубе будет лохам-хомякам рассказывать, что американцы совершенно не связаны с командой Навального — это всё теории заговора», — пишет юрист Илья Ремесло в Telegram.

Хомяк Free-Photos

Часть авторов считает, что Волков поехал в США, чтобы добиться выделения дополнительных средств для участия в политической жизни внутри России, хотя теперь, судя по всему, действуя только из-за рубежа.

«У руководителя года Лёни Волкова наконец появились дела поважнее, чем флешмобы с фонариками. Настало время глубоко послужить своим кураторам, ведь скоро выборы, а значит — новые бюджеты. Стараться Лёне пришлось аж две недели — именно столько Волков провёл в США, «обсуждая перспективы оппозиции». К слову, Вова Милов тоже не упускает момента позолотить ручку, да засветиться. Потому и улетел в Берлин порешать вопросики с немецкими парламентариями. Так что ждем-с очередной выпуск интриг и расследований», — заявил автор канала «Замечательная конспирология» в Telegram.

Ряд граждан убеждён, что российской внесистемной прозападной оппозиции в последнее время приходится непросто, потому что государственная машина наконец-таки перекрыла им финансирование из-за границы. Теперь борцам с режимом приходится просить деньги напрямую.

«Пока Милов получает гранты от Демократической партии, Волков кормится у республиканцев. Гениально!» — считает автор Telegram-канала «Жизнь насекомых».

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Отдельные блогеры отмечают, что такие попрошайки выглядят нелепо и не могут вызвать уважение как в глазах американских сенаторов, так и среди народа Российской Федерации.

«Представляете дедов из сената, к которым этого шмыгу привезли. Они же реально спрашивали помощников: «А что, надо серьёзно с ним публично фотографироваться? А он не может усы сбрить? А менее откровенного клоуна у вас нет?» — отмечает автор канала «Караульный» в Telegram.

Напомним, 28 июня соратник осуждённого в России блогера Алексея Навального и соорганизатор ряда запрещённых в РФ экстремистских организаций Леонид Волков заявил в Instagram, что посетил американский сенат, в котором обсудил вопросы изъятия активов некоторых граждан России.