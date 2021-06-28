Стокгольм, , 21:20 — REGNUM 28 июня Стефан Лёвен заявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Швеции. Уже на следующий день, 29 июня, тальман (председатель Риксдага) Андреас Норлен начнет проведение переговоров с целью поиска кандидатов на пост главы кабинета министров. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Отметим, что по решению Лёвена новый премьер-министр Швеции будет избран путем так называемых переговоров с тальманом: председатель парламента проведет встречи с лидерами парламентских партий, в ходе которых он узнает мнение парламентариев о возможном преемнике Лёвена. Затем тальман предложит кандидатуру на пост премьер-министра для голосования в Риксдаге. Для назначения требует собрать большинство голосов.

Получасовые встречи Норлена с лидерами парламентских партий начнутся 29 июня в 10:00 (11:00 по Москве). Первым в списке стоит лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен, за ним следуют Ульф Кристерссон («Умеренные»), Джимми Окессон («Шведские демократы»), Анни Лёф («Центристы»), Нуши Дадгостар («Левые»), Эбба Буш («Христианские демократы», Нямко Сабуни («Либералы») и представители «Зеленых».

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