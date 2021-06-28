Стокгольм, , 21:20 — REGNUM Сегодня, 28 июня, Стефан Лёвен заявил о том, что он добровольно оставит пост премьер-министра Швеции. В ходе пресс-конференции, состоявшейся через несколько часов после заявления Лёвена, лидер крупнейшей оппозиционной партии и его возможный приемник Ульф Кристерссон («Умеренные») назвал отставку «неизбежной». Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Что мы теперь знаем, так это то, что правительство получило вотум недоверия со стороны Риксдага неделю назад и не смогло воссоздать действующую правительственную базу поддержки в течение этой недели. Это было почти неизбежно», — заявил Кристерссон.

«Это был лишь вопрос времени. У нас наблюдается правительственный кризис за год до очередных парламентских выборов, и это во многих отношениях представляет собой проблему. Сейчас не время, когда Швеция может обойтись без сильного правительства. Сейчас процесс управления переходит к тальману. Завтра (29 июня — прим. ИА REGNUM) он пригласил нас на переговоры вызвал, теперь эстафету держит он», — добавил политик.

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