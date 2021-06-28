Стокгольм, , 21:17 — REGNUM 28 июня Стефан Лёвен объявил о своем уходе с поста премьер-министра Швеции. Как стало известно несколько позднее, о своей отставке Лёвен уведомил короля Карла XVI Густава за несколько часов. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Бывший премьер-министр Швеции и монарх встретились утром 28 июня в Королевском дворце, где Лёвен объявил о своем решении покинуть пост главы кабинета министров. Это подтверждается информацией, размещенной на сайте Королевского двора.

Напомним, что Стефан Лёвен стал первым премьер-министром в истории Швеции, который ушел в отставку после вынесения ему вотума недоверия Риксдагом. Поводом к выражению недоверия парламентариев послужила инициатива установить в Швеции рыночный механизм установления рыночной арендной платы жилья в новостройках.

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