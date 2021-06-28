Шадринск, Курганская область, , 20:03 — REGNUM В Курганской области недавно избранный глава Шадринска Антон Мокан получит за три дня работы единовременное поощрение в размере 395 500 рублей. Проект решения депутатов местной гордумы опубликован в группе «Шадринск — часть России» в социальной сети «ВКонтакте».

На возмущение участников группы, гадающих, какие же подвиги на чиновничьем поприще совершил Антон Мокан, вступивший в должность 25 июня, администрация Шадринска пояснила в ветке обсуждения, что «выплата производится в соответствии с распоряжением губернатора Курганской области».

Распоряжение губернатора Курганской области от 16.06.2021 дословно называется «Об утверждении перечня муниципальных управленческих команд, деятельность которых способствовала достижению Курганской областью значений (уровней) показателей эффективности деятельности».

«Губернатор выделяет денежные средства на поощрение муниципальных управленческих команд в целом. А кому конкретно и сколько — это решается на местном уровне. На мой взгляд, с учётом того, что в должности Антон Константинович работает всего три дня, честно было бы отказаться от получения премии», — считает шадринский депутат, член партии «Справедливая Россия — За правду» Александр Бухаров.