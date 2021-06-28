Шадринск, Курганская область, 28 июня 2021, 20:03 — REGNUM В Курганской области недавно избранный глава Шадринска Антон Мокан получит за три дня работы единовременное поощрение в размере 395 500 рублей. Проект решения депутатов местной гордумы опубликован в группе «Шадринск — часть России» в социальной сети «ВКонтакте».
На возмущение участников группы, гадающих, какие же подвиги на чиновничьем поприще совершил Антон Мокан, вступивший в должность 25 июня, администрация Шадринска пояснила в ветке обсуждения, что «выплата производится в соответствии с распоряжением губернатора Курганской области».
Распоряжение губернатора Курганской области
«Губернатор выделяет денежные средства на поощрение муниципальных управленческих команд в целом. А кому конкретно и сколько — это решается на местном уровне. На мой взгляд, с учётом того, что в должности Антон Константинович работает всего три дня, честно было бы отказаться от получения премии», — считает шадринский депутат, член партии «Справедливая Россия — За правду» Александр Бухаров.