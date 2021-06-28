Киев, , 20:07 — REGNUM Первый президент Украины, действующий глава делегации на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук не пришел на торжественное заседание Рады из-за плохого состояния здоровья.

Об этом прессе рассказала сегодня, 28 июня, пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева.

Она сообщила, что по заключению врачей, Кравчук сейчас не может работать и посещать какие-либо мероприятия. Ему запрещены любые нагрузки.

В тоже время Сибирцева не уточнила, какие именно проблемы со здоровьем есть у первого президента Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня состоялось торжественное заседание Верховной рады, посвященное 25-й годовщине принятия конституции Украины. В нем приняли участие нынешний президент Владимир Зеленский, который выступил с речью, а также бывшие главы государства — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.