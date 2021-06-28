Киев, , 19:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении габаритно-весового контроля на дорогах, принятый парламентом в начале июня.

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента (ОП), передает корреспондент ИА REGNUM.

В ОП пояснили, что новый закон расширяет полномочия в части осуществления габаритно-весового контроля, в частности предоставляет ему право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, нарушающих габаритно-весовые нормы. Также документ законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений такого рода.

Кроме того, документ устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно усиливает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

В пресс-службе напомнили, что Зеленский ранее не раз заявлял, что перегруженный автотранспорт, особенно в период сбора урожая, полностью разрушает дорожную инфраструктуру на Украине.

Отметим, что согласно официальной информации, по итогам 2020 года на Украине были проверены 14 тыс. актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено более 137 млн грн (порядка $5 млн) платы за перегрузки. По новому закону за превышение весово-габаритных нормативов штраф варьируется от 8,5 тыс. грн до 51 тыс. грн (от $320 до $1,8 тыс).