Прага, , 19:44 — REGNUM Чешские власти потребовали от Москвы компенсации ущерба от взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, к которому, по утверждениям Праги, якобы были причастны российские спецслужбы, сообщает газета Mladá fronta Dnes.

По информации издания, соответствующую дипломатическую ноту заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу Александру Змеевскому.

Сообщается, что речь идёт о сумме в 650 миллионов крон, что составляет около 25,5 миллионов евро.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, российская сторона назвала обвинения Праги надуманными и политизированными, призвав довести до конца расследование и предоставить доказательную базу.

Обвинения в адрес «российских спецслужб» ранее уже послужили поводом для высылки из Чехии 18 российских дипломатов. МИД РФ в ответ объявил персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипломатической миссии в Москве.