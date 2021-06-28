Калуга, 28 июня, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В Калуге 28 июня в Год Германии в России начала работу XVI Германо-Российская конференция городов-партнёров по теме «Укрепление муниципальных и региональных связей — расширение горизонтов». Конференция открылась церемонией памяти павших защитников Отечества у Вечного огня на калужской площади Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Конференция открылась церемонией памяти павших защитников Отечества у Вечного огня на калужской площади Победы

В конференции принимают участие политики, представители городов, муниципалитетов и регионов, различных организаций и бизнеса. Конференция станет важным событием в германо-российских отношениях. Ее рамочная программа включает многочисленные культурные и спортивные мероприятия. Устроителями конференции также выступили Германо-Российский форум, Федеральный союз немецких обществ «Запад — Восток» и Фонд «Западно-Восточные встречи» в сотрудничестве с международной ассоциацией «Породненные города» в Москве. Сотрудничество между городами, муниципалитетами и регионами Германии и России на протяжении многих лет представляет собой важную опору германо-российских отношений.

Участники мероприятия 2021 года — губернатор Калужской области Владислав Шапша, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Геза Андреас фон Гайр, члены правительства области, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев, исполнительный директор Германо-Российского форума Мартин Хоффманн и почетный президент Российско-Германской внешнеторговая палаты Андреа фон Кнопп